Le pagelle di Kean: così giovane e già così spietato. Un predestinato

Finlandia, Liechtenstein e ieri l'Empoli. Moise Kean non intende fermarsi e il suo bottino non si ferma soltanto a queste tre partite. S'era già preso la scena contro l'Udinese, aveva già fatto capire ad Allegri di essere un'alternativa valida là davanti, in barba a tutti i campioni affermati in rosa. Match-winner ieri sera, il classe 2000 ha già cominciato a prendersi la Juve. Intanto s'è messo in tasca la palma di migliore in campo. Per noi di Tuttomercatoweb.com come per La Gazzetta dello Sport, che lo premia con un 7 in pagella e parla di predestinazione. Mezzo voto in più da Tuttosport, che pone l'accento sulle sue straordinarie doti da goleador. E stesso giudizio dal Corriere della Sera. Kean, così giovane e già così spietato.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttojuve.com: 7,5