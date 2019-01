© foto di www.imagephotoagency.it

Quando un classe 2000, per di più italiano, va a segno siamo tutti contenti. Moise Kean, che fin qui alla Juventus ha trovato davvero poco spazio, è stato bravo a sfruttare la sua occasione, realizzando con una zampata la rete che ha definitivamente spento le speranze del Bologna. Un giovane che promette bene, che ci sa fare, che ha dinamismo, corsa e tante altre capacità. Pioggia di sette in pagella per il talento assistito da Mino Raiola, in attesa di trovare (forse) una sistemazione temporanea che gli permetta di giocare di più.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5