Le pagelle di Kean - Segna, batte Del Piero e si candida per l'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala stecca, Moise Kean non l'ha mai fatto da quand'è entrato a pieno ritmo nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. La Juventus perde con la SPAL, ma sorride il classe 2000, che ha già collezionato sei reti in Serie A, facendo meglio di Del Piero alla stessa età, battendo praticamente già ogni record di precocità. Adesso si candida per l'Ajax e anche i quotidiani lo scrivono, premiandolo per la bella prestazione con una pioggia di sette, anche qualcosa in più. I numeri importanti non sono quelli del voto, ma i suoi. Alla quarta rete consecutiva, l'attaccante bianconero fa ben sperare anche per il futuro della Nazionale.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttojuve.com: 7