E adesso chi lo ferma più? Moise Kean è destinato a diventare l'attaccante italiano più chacchierato dei prossimi dieci anni. Fosse solo per quel talento cristallino che inonda lo Stadium ogni volta che scende in campo, con la solita fame di chi ha voglia di spaccare il mondo. Contro il Milan gol-vittoria e palma di migliore in campo: è grazie a lui se i bianconeri possono diventare campioni d'Italia già oggi. Segna una volta ogni 42 minuti, una media da strapparsi i capelli. Noi l'abbiamo premiato e l'hanno fatto anche La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, con lo stesso voto: un 7,5 dedicato ad un predestinato che tocca due palloni e realizza due gol (uno annullato). Mezzo punto in più da Tuttosport che s'interroga ironicamente: "Rinnovargli il contratto sarà una buona idea?".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttojuve.com: 7