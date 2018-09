Le pagelle di Keita Baldè: da falso nueve non convince. Controfigura

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'ex laziale soffre tantissimo la doppia marcatura di Bruno Alves e Gagliolo e non ha la capacità di creare pericolo quando i compagni mettono in mezzo i palloni che Maurito di solito trasforma in reti. Da falso nove Keita Baldè non convince per niente, vuoi per la giornata di grazia della difesa ducale, vuoi per un adattamento che procede lentamente nonostante le due settimane di allenamento ad Appiano. E quando gli capita la palla buona, inciampa sulla sfera stessa. Controfigura.

Gazzetta dello Sport: voto 4,5 -

Tuttosport: voto 4,5 -

Corriere della Sera: voto 4,5 -

TuttoMercatoWeb.com: voto 5 -