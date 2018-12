© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per tutti i quotidiani il migliore in campo dell'Inter contro l'Empoli è l'uomo che ha deciso la partita, Keita Baldé, uno che pian piano sta crescendo agli ordini di Luciano Spalletti. Non brillante nel primo tempo, la ripresa è tutta sua e con la sua enorme tecnica inventa il colpo che vale i tre punti. Non sfrutta la sua velocità perché un po' troppo avanzato, ma in futuro può solo migliorare in quest'Inter.

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5