Le pagelle di Keita - Una furia. La serata che aspettava

Keita Balde si unisce alla cooperativa del gol dell'Inter. Il senegalese era l'unico giocatore offesnivo a non essere mai andato in quel in questa stagione, ieri ha messo a segno una doppietta da urlo. Il migliore in campo per tutti i quotidiani, a partire da La Gazzetta dello Sport che lo premia con un bel 7.5 in pagella: "Due gol e un assist, eccola la serata che aspettava. Benedetta quella mail non arrivata dal Senegal che gli ha evitato la Nazionale". Voto 8 da TMW: "Una furia in campo. Ci mette dieci minuti per trovare il gol. Magia su Zampano e sinistro chirurgico sul primo palo. Nella ripresa è suo l'assist per il colpo di testa di Lautaro Martinez per il raddoppio nerazzurro. Nei minuti finale trova la doppietta e chiude la gara: grande assist di Politan, Keita entra in area e batte Sportiello".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8