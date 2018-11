Le pagelle di Kessie: corsa, sostanza e qualità. Leader in mediana

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il Milan in completa emergenza Franck Kessie è una delle certezze di Rino Gattuso e nella sfida contro la Lazio di ieri pomeriggio è stato uno dei migliori tra i rossoneri. Non solo per aver propiziato l'autogol di Wallace con un suo tiro ma anche per la qualità e la quantità che ha messo in campo per tutti i novanta minuti. L'ex Atalanta sarà chiamato agli straordinari nelle prossime settimane, almeno fino alla fine del 2018, ma ha i mezzi per poter essere decisivo, sia con le sue incursioni che con la sua voglia di non mollare mai.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 7