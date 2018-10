Le pagelle di Kessie: gol e non solo. Gattuso sorride a centrocampo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan vince e convince e il merito è anche di un centrocampo solido guidato da Franck Kessie. Super prestazione, condita anche con la rete del vantaggio, dell'ex atalantino che ha messo in campo tanta sostanza riuscendo anche a sbloccarsi. Gattuso può sorridere, il periodo negativo del mediano potrebbe essere finalmente giunto al capolinea, come del resto anche quello di tutta la squadra, chiamata adesso alla conferma sia in Europa League che tra una settimana a San Siro contro il Chievo.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7