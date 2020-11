Le pagelle di Kessie: promozione a rigorista in dubbio? Uno lo segna e domina in mezzo

vedi letture

Un rigore segnato e uno sbagliato. In mezzo, una prestazione da migliore in campo per molti: la vittoria del Milan sulla Fiorentina è firmata anche da Franck Kessie. 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Regge la mediana sulle proprie spalle”. Il Corriere dello Sport sottolinea come il rigore sbagliato sia soltanto il secondo su 14 in Serie A e gli dà 7: “In mezzo al campo guida lui”. Stesso voto per Tuttosport, che pone un dubbio però: “Il secondo penalty lo sbaglia e magari la sua promozione a rigorista è già messa in discussione”. Senza la controprova data dalla presenza di Ibra in campo, difficile dirlo.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

MilanNews: 7,5