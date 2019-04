© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

E' di Franck Kessié la rete che lancia il Milan al successo contro la Lazio. La decide lui, malgrado fino a quel momento non avesse brillato. Ma neanche fatto brutte figure, a dire il vero. I quotidiani si dividono sulla prova dell'ex Atalanta. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prestazione è stata da sette in pagella, mentre per La Gazzetta dello Sport di buono c'è soltanto il gol e poco altro, dando praticamente un voto positivo solo al rigore: "E' a lungo l'ombra della furia che fu". Anche Tuttosport lo vede con il freno a mano tirato. Invece per il Corriere della Sera invece è addirittura trascinante, tant'è che il giudizio è come il nostro: 7.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7