© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine si è scrollato di dosso la "fama" di eterno secondo. Dopo otto finali perse, il tecnico tedesco ha finalmente alzato un trofeo, il più importante di tutti: la Champions League. Prestazione praticamente perfetta del suo Liverpool che va a suggellare un cammino impeccabile dei Reds capaci di cogliere imprese come quella in semifinale contro il Barcellona. “Ci sono momenti della vita in cui bisogna parcheggiare i propri principi, senza tradirli ma mettendoli in secondo piano - scrive La Gazzetta dello Sport -. E’ così, con pragmatismo e intelligenza, che Jurgen si prende la Champions al terzo tentativo”.

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8