Le pagelle di Kluivert - L'olandese volante imprendibile per i russi

Fra i migliori ieri in terra di Russia. Justin Kluivert mostra finalmente sprazzi di talento e regala una prestazione sontuosa. La Gazzetta dello Sport dà al figlio d'arte un bel 7 in pagella: "L'Olandese Volante fa gonfiare le vele della nave giallorossa e diventa subito una spina nel fianco della difesa russa. Libera Florenzi in area, pressa gli esterni che salgono e conquista l’espulsione (di Magnusson) che indirizza definitivamente il match. È nata una stella? Siamo convinti che d’ora in poi i banchi di prova per lui saranno più frequenti". Stesso voto per quanto riguarda Il Messaggero: "Manda in porta prima Florenzi e poi due volte Dzeko. Meno serpentine e più sostanza, anche se qualche volta esagera nelle effusioni con il pallone. Procura con una giocata in velocità l'espulsione di Magnusson. Prestazione, stavolta, all'altezza. Esce per sfinimento".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Il Messaggero: 7

Il Tempo: 7

Vocegiallorossa.it: 7