Le pagelle di Kluivert - Svogliato, sbaglia anche le cose facili

"Defilato, fuori contesto: sbaglia quasi tutto, anche le cose facile", questa la sintesi de La Gazzetta dello Sport in merito alla pessima prestazione di Justin Kluivert contro l'Udinese. 4,5 il voto assegnato da TMW: "Si direbbe svogliato. Mai cattivo sul pallone che gli arriva, sbaglia controlli anche semplici in diverse occasioni. Eppure nelle rare occasioni in cui si accende mette in difficoltà Samir". Per Il Messaggero l'olandese merita addirittura 4 in pagella: "Non supera mai Samir, il che è ai limiti dell'inspiegabile. Gioca 64 minuti. Di nulla. Appare nervoso in panchina, forse anche lui poco soddisfatto di se stesso.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 4