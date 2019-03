Le pagelle di Kolarov: fa esultare la sua ex squadra, rosso ingenuo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per una volta stecca anche Aleksandar Kolarov. E lo fa nel derby, che sente più degli altri probabilmente, visto il suo passato alla Lazio. Cercato poco, ma quando accade il risultato è comunque deludente perché il terzino non trova la giocata. Chiude in bellezza facendosi espellere quando la gara era ormai finita da un pezzo. Patisce in copertura, spinge poco. Niente di positivo.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttomercatoweb.com: 4