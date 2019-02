Le pagelle di Kolarov: il capocannoniere che non ti aspetti

© foto di www.imagephotoagency.it

Se da una parte la Curva Sud continua a dedicargli striscioni e cori tutt'altro che concilianti, dall'altra Aleksandar Kolarov continua a segnare e a essere determinante ai fini dei risultati ottenuti dalla Roma. Il difensore serbo è quello che ha segnato di più nei top 5 campionati europei e da ieri, con il rigore segnato contro il Bologna, è anche il capocannoniere della rosa in compagnia di El Shaarawy. Detto che il suo compito non sarebbe quello di fare gol, il suo rendimento continua a essere superiore alla media, con buona pace dei suoi detrattori. Sicuramente il carattere dell'ex City non è di quelli semplici, soptattutto agli occhi delle frange più calde del tifo organizzato romanista, ma come dice Di Francesco, uno come lui è sempre meglio averlo che non averlo, perché tra esperienza, gol e carattere, per ogni partita fallita (come quella di Firenze in Coppa Italia), ne arrivano almeno 5-6 di fila di altissimo livello.

I VOTI

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 6,5

Il Messaggero: 6,5

Il Corriere della Sera - Ed. Roma: 6