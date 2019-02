© foto di www.imagephotoagency.it

Aleksander Kolarov torna a fornire una prestazione altamente convincente dopo un periodo di appannamento e soprattutto di alti e bassi che lo hanno portato anche a discutere apertamente con la parte più calda dei tifosi giallorossi. Ieri ha segnato il gol che ha chiuso la contesa contro il Chievo Verona con un bel mancino da dentro l'area: settimo gol stagionale, numeri di alto livello per un terzino. L'inchino dopo la rete indirizzato alla curva romanista lascia il dubbio che fosse un modo per schernire o per ingraziarsi i tifosi, che però dal canto loro non rischiano e continuano ad offenderlo per il resto del match. Quando gira lui, tutta la Roma gioca meglio. Adesso dovrà ripetersi, scordandosi l'acredine con parte del pubblico, anche in Champions contro il Porto.

I VOTI:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Corriere dello Sport: 6,5

Il Messaggero: 7

Tuttosport: 6,5