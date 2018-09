Le pagelle di Kolarov: palle perse a iosa, così non va

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pessima prova per il terzino giallorosso Aleksandar Kolarov, recordman di palle perse nella sfida contro il ChievoVerona. La Roma si è affidata alle corsie laterali spesso e volentieri, nonostante la giornata di poca vena: pesa tantissimo nella sua prova l'errore in occasione del gol di Stepinski, nel quale rischia l'autogol e chiama al miracolo Olsen. Il portiere non può nulla però sulla ribattuta dell'attaccante del Chievo e due punti vanno persi.

Gazzetta dello Sport: voto 4,5

Tuttosport: voto 5

Corriere della Sera: voto 4,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 5