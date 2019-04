© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Segna il 3-0, dà il via all'azione della rete precedente e sbaglia poco o nulla anche in difesa. Aleksandr Kolarov sorprende per la costanza del suo rendimento, quasi sempre positivo, anche quando la Roma non gira. Contro il Cagliari fa tanto ed è uno dei migliori per la sua perenne spinta sulla corsia mancina, ma anche per tanto altro, come detto. Una prova da 7 per noi di Tuttomercatoweb.com, seguiti a ruota da La Gazzetta dello Sport - che si sofferma soprattutto sulla rete che chiude i giochi - e da Il Messaggero, secondo cui fa più di ciò che deve, tant'è che ha battuto il suo record di gol con la sua rete numero otto.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Messaggero: 7

Corriere della Sera: 7

Vocegiallorossa.it: 7