Spreca una delle occasioni migliori che capitano al Genoa e la sua partita non è stata certo delle migliori. Cristian Kouame non è riuscito a incidere nella gara contro il ChievoVerona e anche se alla fine il punto può andare bene alla formazione di Cesare Prandelli da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, un guizzo, una giocata, che però nella partita di ieri non sono arrivati.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5