© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Pinamonti, Christian Kouamé può diventare l’altro grande “acquisto” del Genoa in attacco. Preziosi in estate ha rifiutato offerte importantissime per il talento ivoriano, che – salvo clamorosi colpi di scena in questi ultimi giorni di mercato – dovrebbe quindi restare a Genova un’altra stagione prima dell’inevitabile salto in una big. Il nuovo campionato, intanto, è ripartito alla grande, vedendolo protagonista al fianco dell'ex Frosinone nello spettacolare 3-3 dell’Olimpico contro la Roma. Un gol di testa e un rigore conquistato lo speciale bottino del classe ‘97, premiato meritatamente con tanti 7 in pagella dalle testate locali e nazionali.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

GenoaNews1893: 6