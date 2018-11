Le pagelle di Kouamé: in stato di grazia, vince il duello con Koulibaly

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza dubbio il migliore del Genoa, nel match di ieri sera contro il Napoli, è stato Christian Kouamé. "In stato di grazia", scrive Il Secolo XIX, che lo esalta con un bel 7,5 in pagella e per cui l'ivoriano "vince il duello africano con Koulibaly". 6,5 invece da La Gazzetta dello Sport, che ne sottolinea la forza nel gioco aereo, dimostrata dall'azione del gol su dormita di Hysaj. Fa una media tra i due, invece, il Corriere della Sera, quotidiano per il quale la prestazione dell'ex Cittadella è da 7.

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Il Sexolo XIX: 7,5