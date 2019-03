© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Napoli e Juventus lo stanno seguendo e ne sono stati colpiti di più in altre circostanze, questo è sicuro. Perché il Christian Kouamé visto ieri al Tardini, contro il Parma, è apparso solo un lontano parente di quello di inizio stagione. Non tanto nella prova, perché si danna come al solito, non si ferma un attimo. Ma nell'incisività, nella concretezza. "Sembra un po' troppo leggerino e poco incisivo", scrive La Gazzetta dello Sport, per la quale la sua prestazione è da 5,5. "Un po' involuto", aggiungiamo noi, ma sicuramente può tornare quello di inizio stagione. Forse ci aveva abituati troppo bene.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Genoanews1893.it: 5