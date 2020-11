Le pagelle di Koulibaly - Dimesso e svogliato. Incredibile il numero di errori commessi

Non una serata da ricordare, quella vissuta ieri da Kalidou Koulibaly col suo Napoli contro il Rijeka. La Gazzetta dello Sport parla di un “incredibile numero di errori commessi”, ma pure di “gara dimessa e svogliata, non da lui”. Il Corriere dello Sport va nello specifico e oltre alla leggerezza con cui va su Kulenovic in occasione del gol, sottolinea l’evento inedito del tunnel subito. In generale una prestazione a tratti svolgiata insomma, proprio come quella di tutto il Napolo.

Le pagelle di Koulibaly

TMW 6

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5,5

la Repubblica 5,5

Corriere della Sera 6