Il migliore del Napoli secondo La Gazzetta dello Sport. "Decisiva la sua parata a inizio ripresa su Pinamonti, da Superman. Abile anche su alcuni contropiede avversari", è non a caso la lettura della rosea di oggi. Kalidou Koulibaly, per una notte, è (quasi) tornato il difensore ammirato nella passata stagione, una certezza che contro il Genoa ha tenuto a galla il Napoli con salvataggi provvidenziali al termine di una delle peggiori settimane della storia del club. Voto 6,5 all'unanimità, dunque, per il difensore senegalese, con un'unica eccezione rappresentata dal 7 del Corriere dello Sport.

Questi tutti i voti di Koulibaly:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 6,5