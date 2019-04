© foto di Insidefoto/Image Sport

Kalidou Koulibaly non sta certo attraversando uno dei suoi momenti migliori da quando veste la maglia del Napoli. La sua miglior cosa nella sfida di ieri contro il Genoa è stata senza dubbio la percussione nel finale che per poco non porta al nuovo vantaggio dei partenopei. Kouame è un cliente scomodo e spesso il difensore centrale è andato in affanno.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6,5

Tuttosport: 6