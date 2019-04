© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Per una volta è umano". È il commento del Corriere dello Sport che mette in evidenza la partita di Kalidou Koulibaly, non proprio tra i migliori nella sconfitta del Napoli in casa dell'Empoli. Chiamato a tenere a galla una difesa inedita, come abbiamo evidenziato su TMW, non sfiora neanche la sufficienza: il voto massimo è 5,5 ma la forbice scende fino al 4,5. Giornata da dimenticare, per lui come per tutta la squadra di Ancelotti.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 4,5