© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trova il suo primo gol in questa Serie A e lo fa dopo un quarto d'ora con un colpo di testa facile facile. Per Kalidou Koulibaly ieri davvero pochi affanni in fase difensiva, così c'è tempo per cercare e trovare la gioia della prima personale doppietta in carriera. Ritrovato psicologicamente, ha tantissima voglia di far risollevare la testa a questo Napoli. Vero leader della squadra di Ancelotti, lo dimostra con l'arrabbiatura dopo il 3-1.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5

Tuttosport: 7