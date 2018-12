© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è chi valuta solamente il suo rosso, probabilmente decisivo per la sconfitta del Napoli a Milano contro l'Inter. E chi gli concede ugualmente il 7, dopo aver sopportato cori razzisti per tutta la partita. E chi sceglie la via di mezzo, come TMW per giudicare la prestazione di Kalidou Koulibaly, difensore centrale senegalese che ha giocato sì ottimamente, ma è stato poi espulso dall'arbitro Mazzoleni sul finire di gara. "Il suo intervento sulla linea, su conclusione di Icardi, fa capire il motivo che ha spinto il Napoli a renderlo il difensore più pagato della A. Prestazione da sette e mezzo/otto in pagella, ma l'applauso a Mazzoleni che gli costa il rosso rappresenta è un'ingenuità (e qualche punto in meno nella valutazione generale) che non avrebbe dovuto commettere. A prescindere dai 'buu' razzisti che vanno sempre e comunque condannati".

Tuttosport : 5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

TuttoMercatoWeb.com: 6