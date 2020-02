Le pagelle di Koulibaly: ritorno da incubo. Stagione catastrofica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno in campo è da incubo: Kalidou Koulibaly affonda col Napoli, nel 3-2 subito dai partenopei in casa contro il Lecce. È una stagione catastrofica la sua, scrive il Corriere dello Sport, che non esista nel dargli 4 in pagella e segnalarlo come peggiore in campo. Cambiando quotidiano, non si sale di molto: La Gazzetta dello Sport arriva a 4,5 ("ha fiato corto e sbaglia troppo"). Il difensore senegalese sbanda pericolosamente e sbaglia i tempi delle uscite.

