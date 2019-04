Le pagelle di Koulibaly: sfortunato sul 2-0. Non si salva neanche lui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly non ha certo trascorso la sua miglior serata da quando veste la maglia del Napoli, non solo per la deviazione decisiva che ha portato al 2-0 dell'Arsenal, ma anche per qualche sbavatura di troppo che da lui non ci aspettiamo mai. I partenopei sono usciti con le ossa rotte dall'Emirates e anche il suo gigante difensivo è finito nell'occhio del ciclone, nonostante alla fine dei conti sia stato uno dei meno peggio.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 5,5

Tuttosport: 6

TuttoNapoli.net: 6