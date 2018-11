Le pagelle di Koulibaly: tra i migliori al mondo. Esplode il San Paolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ci sono più parole per descrivere Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli ha annullato l'attacco del Paris Saint Germain e in una chiusura in scivolata, in velocità, su Mbappé ha fatto esplodere il San Paolo come se avesse segnato un gol. È certamente tra i migliori difensori al mondo e lo ha dimostrato anche ieri sera in Champions League.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

QS: 7