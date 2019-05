© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Applaudito per il premio di miglior difensore dell'anno, dimostra di esserlo in campo", si legge su La Gazzetta dello Sport nel giudizio di Kalidou Koulibaly. Per tutti il voto va dal 7,5 in su e c'è addirittura chi lo paragona ad una calamita per la capacità di attrarre a se ogni pallone che passa dall'area di rigore azzurra. In più, per TMW, "il salvataggio al 68esimo sulla linea di porta è clamoroso". Ennesima grande prestazione per il miglior difensore del campionato italiano.

TuttoMercatoWeb: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoNapoli: 7,5