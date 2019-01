© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"I due lanci avrebbero dovuto portare al fuorigioco col corretto allineamento di Maksimovic, ma sul secondo forse poteva accorciare vedendo chiaramente il compagno più avanti. Una volta sviluppate le azioni ha però le sue responsabilità, soprattutto sul raddoppio concedendo troppo spazio per il tiro". Non è stata la migliore prestazione con la maglia del Napoli per Kalidou Koulibaly, come scrive TuttoNapoli nelle sue pagelle. Il difensore non riesce a capirsi con il compagno di reparto e soffre lo straordinario dinamismo dello scatenato Piatek. Pioggia di insufficienze per lui anche su tutti i quotidiani sportivi.

Tuttomercatoweb.com 4,5

La Gazzetta dello Sport 5

Il Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 5

TuttoNapoli 5