Le pagelle di Krunic - Gol pazzesco e assist: che giornata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol pazzesco ed un assist per Caputo. Una prestazione praticamente perfetta, con la Gazzetta dello Sport che lo premia con un bel 7,5 in pagella: "Un gol da ricorda dentro una prova tutta sostanza. È suo anche l'assist per la prima rete di Caputo". Stesso voto anche da TMW: "Buone le sue geometrie, a metà della prima frazione lancia a rete Caputo per il momentaneo 1-1. Autore di un eurogol poco prima dell’intervallo, con un destro forte e preciso da circa 25 metri. Lascia il campo stremato".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7