Le pagelle di Kucka: più croce che delizia nella sua gara al Tardini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più croce che delizia il pomeriggio di Juraj Kucka. Prima l'errore che porta al gol della Samp, poi il rigore trasformato per il 2-3 e infine il cartellino rosso che fa finire prima la sua partita e che non gli permetterà di essere in campo nel prossimo turno. Il centrocampista non ha certo messo in campo una delle sue migliori prestazioni ma alla fine la cosa che conta è il punto fatto dai ducali che potrebbe essere decisivo per la salvezza.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5