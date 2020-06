Le pagelle di Kucka - Sempre presente negli inserimenti e che fucilata sull'1-1

Con una conclusione potente ha piegato le mani a Sirigu. Juraj Kucka ha messo la propria firma sul pareggio del Parma ieri sera contro il Torino. Prestazione di sostanza per il centrocampista che non ha per niente demeritato. "La condizione non può essere super - scrive TMW - vista la mole di muscoli che si porta dietro lo slovacco. Nonostante questo, è decisivo grazie al gol del pareggio, una fucilata mancina che piega le mani a Sirigu".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

ParmaLive.com: 6,5