Le pagelle di Kulusevski: Dejan sale a quota 10 gol. Semplicemente delizioso

vedi letture

Dieci gol in stagione per Dejan Kulusevski, sempre più calciatore rivelazione di questo campionato. Anche contro l'Atalanta, il giovane svedese del Parma va a segno e fa incetta di voti alti. 7,5 sulle nostre pagine: voto condiviso da La Gazzetta dello Sport ("Semplicemente delizioso quando tocca il pallone") e Tuttosport ("il migliore per distacco"). Mentre il Corriere dello Sport va a 7 ("mattatore per tutto il match").

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7.5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

ParmaLive: 8