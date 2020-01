© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Dovrebbe essere il suo giorno. Dovrebbe": La Gazzetta dello Sport apre così la pagella di Dejan Kulusevski, promesso sposo della Juventus, ma soprattutto ex molto atteso nella sfida tra Atalanta e Parma. Finita 5-0 per gli orobici e quindi i voti dei ducali non sono alti ovviamente. La rosea dà 5 al giovane svedese, come il Corriere dello Sport ("Lo aspettavano tutti al varco, non è mai entrato in partita") e Tuttosport ("Stecca contro il suo ex club"). Più clementi noi di TMW: le potenzialità si intravedono, ma ieri era quasi impossibile pure per lui.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5.5

ParmaLive: 5