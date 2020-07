Le pagelle di Kulusevski: gol e assist, è prontissimo per palcoscenici di alto livello

Dejan Kulusevski è il migliore in campo contro il Brescia e con un suo lampo per il Parma arrivano i tre punti. Un gol e un assist a referto e per noi di Tuttomercatoweb.com merita un 8 in pagella. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport, mentre da Corriere dello Sport e Corriere della Sera piovono 7. "Prontissimo per palcoscenici di alto livello", scrive Tuttosport che gli assegna un 8.

