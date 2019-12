Le pagelle di Kulusevski - Intelligente e di classe. Anche da falso 9

"Resta con noi a gennaio, per non è una pedina fondamentale". Nel pre-partita di Napoli-Parma il direttore sportivo ducale Daniele Faggiano aveva parlato così di Dejan Kulusevski, forse la più bella rivelazione della Serie A quest'anno. E lui, qualche minuto dopo, ha dato prova di quanto il suo d.s. diceva. Fondamentale, solo uno degli aggettivi per l'esterno di proprietà dell'Atalanta. Sempre in campo da inizio stagione, il classe 2000 segna il gol dell'1-0 e firma l'assist per il 2-1 finale, il sesto della sua annata. Per Tuttomercatoweb.com è il migliore, con una prova da 7,5, così come per Parmalive.com.

I quotidiani sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. La Gazzetta dello Sport ne applaude l'intelligenza nelle giocate, oltre all'accelerazione sul gol e al passaggio vincente per Gervinho. Anche da falso nueve si comporta bene, con classe e velocità di pensiero e d'esecuzione, doti su cui pone l'accento il Corriere dello Sport, per il quale è lui a fare la differenza. Per Tuttosport è imprendibile, al punto che se ne accorge anche Koulibaly. E il 7 arriva anche dal Corriere della Sera.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Parmalive.com: 7,5