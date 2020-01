Le pagelle di Kulusevski - Poco, molto poco: la Juve lo fa emozionare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Poco, molto poco. Sarà l'emozione oppure la conferma di un normale appannamento che dura da due o tre partite. Il talento non si discute". Il Corriere dello Sport di questa mattina boccia così la prova di Dejan Kulusevski contro la sua Juventus. Il talento in prestito al Parma, ma dal futuro in bianconero già assicurato, non è riuscito infatti a incidere sul match dell''Allianz Stadium' (2-1). Almeno nel primo tempo, perché la sua crescita nella ripresa è stata sotto gli occhi di tutti. Ecco il perché dei 6 in pagella di TMW, La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, in attesa di cambiare maglia a fine stagione e giocare insieme piuttosto che contro Cristiano Ronaldo.

Questi tutti i voti di Dejan Kulusevski:

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6

ParmaLive: 5,5