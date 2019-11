© foto di www.imagephotoagency.it

"Pronto a quotarsi in Borsa". Così Tuttosport premia Dejan Kulusevski, giudicato con un sontuoso 8, ancora una volta migliore in campo nel pareggio tra Parma e Bologna. "La provincia non è il suo posto", scriviamo su TMW assegnando 7,5 al giovane talento svedese, premiato con lo stesso voto anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ("Il gol è roba che pochi sanno fare").

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

ParmaLive: 8