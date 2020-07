Le pagelle di Kulusevski: si spegne troppo presto, come il Parma. Prova a due facce

Non è certamente il colpevole principale per la clamorosa sconfitta subita dal Parma contro la Sampdoria, ma la prestazione di Dejan Kulusevski è l'emblema della partita giocata dalla squadra di D'Aversa: primo tempo quasi perfetto, in cui lo svedese è dominante e propizia l'autorete di Bereszynski che sblocca il risultato; poi "si spegne", come tutti, e dà modo ai blucerchiati di rimontare due reti e vincere. I giudizi sono discordanti: TMW sottolinea l'ottimo primo tempo e il suo essere straripante, mentre i tre maggiori quotidiani lo bocciano con un 5,5. Da lui ci si aspetta di più.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

ParmaLive 6,5

Corriere dello Sport 5,5