Le pagelle di Kumbulla: liscio da dilettanti, si riscatta col decisivo 3-3

vedi letture

Uno dei quattro difensori del 2000 ad aver segnato almeno un gol nei cinque grandi campionati. Marash Kumbulla è questo, anche un inizio di partita non proprio dei migliori. Il centrale della Roma, nel 3-3 col Milan, è stato infatti dapprima negativo in decisivo, come evidenzia La Gazzetta dello Sport: "Ibracadabra lo porta a spasso". Ma anche la rosea gli assegna 6,5, come il Corriere dello Sport: "In ritardo su Ibra, firma il 3-3 con tempismo". Croce e delizia, ma con voto sufficiente, per Tuttosport: "Su Ibra liscio da campionato dilettanti, poi realizza il gol del pareggio".

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6