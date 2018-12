Le pagelle di Kurtic - Doppietta da bomber vero

Una doppietta da bomber per per Jasmin Kurtic, con lo sloveno che rimette sui giusti binari una partita che sembrava ormai compromessa per la SPAL. Per La Gazzetta dello Sport, che dà a Kurtic 7,5 in pagella, è il migliore in campo: "Tiene in piedi la SPAL in un momento delicato della stagione. Si becca un giallo per proteste. E ci sta tutto". Stesso voto da TMW: "Gioca con la testa, in tutti i sensi. Ragiona da calciatore navigato e realizza due gol: al 5’ porta la SPAL avanti, poi al 67’ agguanta il pari. Sempre di testa, una doppietta d’oro per l’ex Atalanta".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5