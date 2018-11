Le pagelle di La Gumina: la prima volta in A. Gara da incorniciare

La prima volta non si scorda mai e Antonino La Gumina ha scelto la gara di ieri contro l'Atalanta per sbloccarsi in Serie A. Suo il primo guizzo che ha portato a rimontare e poi sorpassare i nerazzurri al Castellani, per una giornata da incorniciare per l'attaccante dell'Empoli. La cura Iachini sembra funzionare anche per lui e la speranza del popolo azzurro è che quello di ieri possa essere soltanto il primo gol di una lunga serie, per una salvezza da conquistare punto dopo punto anche grazie alle reti dell'ex Palermo.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5