Il Lecce gioisce per i tre punti conquistati sul campo della Fiorentina, sicuramente insperati per quelle che erano le sensazioni della vigilia. Fabio Liverani deve ringraziare Andrea La Mantia, match-winner al Franchi con un pallone che vale il successo. Decisivo l'attaccante giallorosso che merita il nostro 7 in pagella perché è bravo a sfruttare l'occasione. "Un gol da bomber vero", scrive invece La Gazzetta dello Sport per descrivere il suo colpo di testa da tre punti, frutto però di una manovra collettiva. Stesso voto dal Corriere della Sera e da Tuttosport, che elogia Liverani per la scelta di preferirlo a Babacar. Infine addirittura 8 dal Corriere dello Sport, perché oltre al gol risulta prezioso anche in fase difensiva.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7