Le pagelle di Lafont: finalmente convincente, che miracolo su Falque!

"Super Lafont". Questa mattina i quotidiani fiorentini esaltano la prova del portierino francese contro il Torino. È vero che il pareggio granata arriva a causa di una sua autorete (carambola sfortunata dopo il tiro di Ola Aina), ma il miracolo su Iago Falque vale sicuramente il prezzo del biglietto. Decisivo anche su De Silvestri, il classe '99 ex Tolosa sta iniziando a ripagare l'importante investimento fatto dalla Fiorentina in estate. Sulle uscite c'è ancora molto da migliorare, ma i riflessi non mancano e i viola potrebbero ritrovarsi così un titolarissimo per molti anni a venire.

TuttoMercatoWeb: 7

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

FirenzeViola.it: 6,5