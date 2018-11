Le pagelle di Lafont: la miglior gara in A. Decisivo su Orsolini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta in stagione Alban Lafont ha dato davvero l'impressione di essere un portiere in grado di fare la differenza e la sua parata sul colpo di testa di Orsolini è stata davvero da applausi. Oltre a questa si è sempre fatto trovare al posto giusto e in assenza di Pezzella ha dato il suo contributo per far sì che la difesa viola non subisse gol e fosse sempre ordinata. Sicuramente la sua miglior prestazione da quando è approdato a Firenze.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

QS: 6,5